Landfriedensbruch und Brandstiftung : 94 Strafverfahren zu Gewalteskalation nach Liebig-Räumung

Sie schlugen in Berlin-Mitte Schaufensterscheiben ein und setzten Autos in Brand: Im Zusammenhang mit den Protesten nach der Räumung des Hauses in der Liebigstraße 34 hat die Polizei beinahe 100 Strafverfahren eingeleitet.