Diesmal ist der neue Mordprozess gegen die beiden Kudamm-Raser am Montag vor dem Berliner Landgericht reibungslos an den Start gegangen. Wieder haben sich die Angeklagten in Schweigen gehüllt und sich nicht zu den Vorwürfen geäußert. Hamdi H. und Marvin N. hatten sich am 1. Februar 2016 in der City West mit bis zu 170 Kilometern pro Stunde ein illegales Autorennen geliefert und einen unbeteiligten 69 Jahre alten Jeep-Fahrer totgefahren.

Im ersten Prozess wurden die inzwischen 29 und 27 Jahre alten Männer zu lebenslangen Freiheitsstrafen verurteilt. Beide hätten „mittäterschaftlich und mit bedingtem Vorsatz“ gehandelt, hieß es im Februar 2017 zur Begründung. Der Wagen wurde als „gemeingefährliches Mittel und damit als Tatwaffe eingestuft. Bis dahin sind solche Unfälle infolge eines illegalen Straßenrennens lediglich als fahrlässige Tötung bestraft worden.

Den bundesweit ersten Schuldspruch wegen Mordes gegen Raser hatte der Bundesgerichtshof (BGH) im März 2018 aufgehoben. Die Karlsruher Richter aber sahen einen bedingten Tötungsvorsatz nicht ausreichend belegt.

Der Fall wurde zur Neuverhandlung an eine andere Strafkammer des Berliner Landgerichts zurückverwiesen. Im August begann der Prozess zum zweiten Mal. Verteidiger lehnten die Berufsrichter der 40. Großen Strafkammer aber erfolgreich wegen Besorgnis der Befangenheit ab.

Den Tod anderer billigend in Kauf genommen?

Die Neuverhandlung gegen die Männer, die sich seit März 2016 in Untersuchungshaft befinden, wird nun vor der 32. Großen Strafkammer verhandelt. Im Kern geht es um die Frage, ob die Angeklagten das tödliche Risiko erkannt und es billigend in Kauf genommen haben – ob es ihnen quasi egal gewesen ist, das andere Verkehrsteilnehmer durch ihr Verhalten möglicherweise zu Tode kommen.

Unstrittig ist ihre Raserei. Marvin N. und Hamdi H. standen zufällig an einer Ampel nebeneinander. Weißer Mercedes AMG mit 381 PS gegen Audi A6 TDI mit 225 PS. Mit bis zu 170 Kilometern pro Stunde schossen sie über den Kurfürstendamm. Über elf Ampeln, die zumeist auf Rot standen. Bis der Audi von H. den Geländewagen von Michael Warshitsky rammte. Der Jeep wurde 72 Meter weit geschleudert. Der 69 Jahre alte Fahrer hatte keine Chance. Er starb in seinem Wagen.

Ein Sohn des Opfers saß nun als Nebenkläger mit im Gerichtssaal. Es sei schwer, erneut ins Gericht zu kommen, sagte Maximilian Warshitsky am Rande der Verhandlung. Er hoffe auf ein Urteil, „von dem eine Signalwirkung ausgeht“. Aus seiner Sicht sei es Mord gewesen. „Sie wussten, dass etwas passieren kann.“ Die Angeklagten, die damals „mit dicken Autos protzten“, würden sich nun hinter ihren Anwälten verstecken. Bis heute sei kein Wort der Entschuldigung gekommen.