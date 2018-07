Am Oberuckersee in der Uckermark wird seit Sonntag ein 51-jähriger Paddler aus Berlin vermisst. Der Mann war mit einem Begleiter mit einem Faltboot von einem Zeltplatz aus in Richtung Burgwall gepaddelt. Aus bislang unbekannten Gründen kenterte das Boot etwa 150 Meter vom Ufer entfernt, wie die Frankfurter Polizei mitteilte. Gegen elf Uhr seien die Beamten alarmiert worden. Der Begleiter konnte nach Angaben der Polizei ans Ufer schwimmen, doch der Mann blieb verschwunden.

Am Sonntag suchten Feuerwehr, Wasserwacht, Taucher, die Wasserschutzpolizei und eine Rettungshundestaffel gemeinsam den See ab, auch ein Hubschrauber war dabei im Einsatz. Gegen 23 Uhr wurde die Suche wegen der Dunkelheit abgebrochen und am Montagmorgen fortgesetzt. Auch das Ufer des Sees werde abgesucht, sagte ein Polizeisprecher. Am Montagnachmittag war der Einsatz noch nicht beendet. (Tsp)