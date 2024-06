Landtag Brandenburg Grüne beschwören ein «Miteinander» vor Landtagswahl

Die Grünen in Brandenburg wollen im Landtagswahlkampf das „Miteinander“ zwischen den Menschen im Land betonen. „Wir möchten den Menschen in den Mittelpunkt stellen“, sagte Antje Töpfer, Grünen-Spitzenkandidaten, am Donnerstag bei der Vorstellung der Wahlplakate in Potsdam. Es brauche eine Kraft die „für“ etwas stehe, ergänzte der zweite Spitzenkandidat der Grünen, Benjamin Raschke. „Wir müssen beieinander bleiben“, die großen Herausforderungen würden nicht „gegeneinander“ gelöst, sagte er.

Thematisch steht für die Partei im Wahlkampf der Klimaschutz im Vordergrund. Außerdem müsse die medizinische Versorgung im Land verbessert und der Verkehr mit Bus und Bahn deutlich ausgebaut werden. „Wir sagen ja zu Bus und Bahn im Stundentakt zwischen 5 Uhr und 22 Uhr“, so Raschke. Auch der Ausbau des Radwegenetzes steht auf der Agenda der Partei.

Bei der Landtagswahl 2019 waren die Grünen bei rund zehn Prozent der Stimmen gelandet. Ein solches Ergebnis wünsche man sich auch für die anstehende Landtagswahl am 22. September, sagte Raschke. Man sei bereit, erneut in der Regierungskoalition mitzuwirken. Bei den Kommunalwahlen Anfang Juni kamen die Grünen auf 6,7 Prozent. Im Land bilden die Grünen eine Regierungskoalition mit der SPD und der CDU.

