Brandenburgs Linke zieht mit einem Spitzenkandidatenduo in den Landtagswahlkampf im kommenden Jahr. Die 52 Jahre alte bildungspolitische Sprecherin der Landtagsfraktion, Kathrin Dannenberg, sowie Sebastian Walter, 28, derzeit Regionsgeschäftsführer des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) Ostbrandenburg, sollen auf Platz eins und zwei der brandenburgischen Landesliste kandidieren.

Mehr zum Thema Lunapharm-Skandal Brandenburg fordert Reform der Arzneimittelüberwachung in Deutschland

Der Landesvorstand präsentierte den Vorschlag am Samstag der Presse. Endgültig soll eine Landesvertreterversammlung am 26. Januar über die Spitzenkandidaten entscheiden. Ursprünglich war die Co-Landesvorsitzende Diana Golze als Spitzenkandidatin gehandelt worden. Im Zuge des Pharmaskandals um illegale Krebsmedikamente war sie im August als Gesundheitsministerin zurückgetreten. Am Samstag erklärte sie, nun gar nicht für den Landtag in Potsdam kandidieren zu wollen. Die Linke regiert in Brandenburg seit 2009 als Juniorpartner der SPD, sie liegt bei Umfragen bei 17 Prozent.