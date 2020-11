In der Berichterstattung über die Coronakrise wurden mittlerweile zu viele Abstriche gemacht: Laut einer repräsentativen Bauchgefühlschätzung sind 84 Prozent der Fernsehbeiträge und 52 Prozent der Zeitungsartikel zum Thema mit Menschen illustriert, aus deren Gesichtern Wattestäbchen ragen. Frei nach Johann Strauß: Seid durchdrungen, Melonen!

Allein das ist Grund genug, sich die schnellstmögliche Zulassung von Impfstoffen zu wünschen: Keine Abstriche mehr bei der Bebilderung! Also: Daumen drücken, dass das Gaumendrücken bald ein Ende hat. Zumal Betroffene glaubhaft berichten, dass die Prozedur auch den Beteiligten wenig Spaß macht.

Spaß ist aber auch, was man daraus macht. Der Spaß auf der Hand ist kesser als die Laube auf dem Bach. Morgen, Tinder, wird’s was geben. Oder wenigstens nächstes Jahr, wenn wir nicht mehr als Home Officer (m/w/d) am heimischen Küchentisch arbeiten, sondern als immune Herde wieder durchs Großraumbüro galoppieren wie ehedem.

Denn erst dort entstehen in heiterer Besinnlichkeit jene Wortwitze, die noch flacher sind als die Calauer Schweiz (max. 161 Meter) und derart billig, dass selbst ein falscher Fuffziger dafür das Papier nicht wert wäre.

In der „Heuteshow“ am Freitagabend traf Moderator Oliver Welke des Pudels Kern, als er von Oktoberfest feiernden Chinesen berichtete, die dort postcoronal fröhlich „ein Hendl“ oder doch eher „ein Hundl“ verzehrten, und behauptete dann, er habe überlegt, ob er diesen Witz wirklich machen solle, aber: „Wenn nicht jetzt: Wan Tan?“ Dem ist nichts hinzuzufügen. Man muss halt überall Abstriche machen in diesen Zeiten.