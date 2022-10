Langer Stau durch Proteste Klimaaktivisten blockieren erneut Berliner Stadtautobahn

Auch zum Auftakt der neuen Woche haben Klimaaktivisten und -aktivistinnen in Berlin wieder mit Straßenblockaden den Autoverkehr ausgebremst. Betroffen war am Montagmorgen unter anderem die A100 im Bereich des Autobahndreiecks Funkturm, wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) auf Twitter mitteilte.

Durch Proteste auf Höhe Kaiserdamm kam es demnach zu großen Einschränkungen. Der Stau reichte nach Angaben der VIZ bis zum Tunnel Flughafen Tegel. Der Tunnel war vorübergehend gesperrt. Die Demo ist laut VIZ mittlerweile beendet und der Tegel-Tunnel stadteinwärts wieder offen.

Weitere Proteste gab es am Morgen zudem am Rosenthaler Platz. Die Klimaschutzgruppe „Letzte Generation“ postete auf Twitter ein Bild von Aktivisten, die mit Transparenten an einer Ampel auf der Fahrbahn stehen.

Ein Sprecher der Polizei gab am Montagmorgen um kurz vor neun Uhr weitere Blockaden bekannt. Auf einer Schilderbrücke am Übergang zwischen Detmolder Straße und Wexstraße in Schöneberg hätten sich mehrere Personen festgeklebt. Laut VIZ musste auch der Tunnel Ortsteil Britz vorübergehend gesperrt werden.

Vor dem Ring-Center in der Frankfurter Allee soll es laut Polizei zudem eine Sitzblockade auf der Fahrbahn geben. Die Mollstraße auf Höhe Otto-Braun-Straße werde zudem von etwa acht Personen blockiert.

Erst am Sonntag hatten Aktivisten von „Letzte Generation“ im Potsdamer Museum Barberini ein Bild des französischen Impressionisten Claude Monet mit Kartoffelbrei überschüttet und sich davor an der Wand festgeklebt. Die beiden wurden von der Polizei in Gewahrsam genommen. (dpa,Tsp)

