Moderne Arbeitswelt Leidet die Psyche, leidet das Herz

Rund 200.000 Brandenburger haben ein erhöhtes Risiko für einen Herzinfarkt. Schuld daran sind Depressionen, Ängste und Arbeitsstress. Das geht aus dem neuesten Gesundheitsreport der Krankenkasse „DAK Gesundheit“ hervor. Grundlage der Studie sind die Daten von rund 110.000 erwerbstätigen DAK-Versicherten in Brandenburg. Zusätzlich befragte das Forsa-Institut 200 Beschäftigte im Auftrag der Krankenkasse.

Der Studie zufolge sind die Fehlzeiten aufgrund psychischer Erkrankungen in den vergangenen zehn Jahren um 53 Prozent gestiegen. Depressionen oder Ängste seien mittlerweile die zweithäufigste Ursache für eine Krankschreibung. Die Studie zeige, dass die Rolle von Stress und psychischen Erkrankungen als Risikofaktor für Herzinfarkte oft unterschätzt werde, sagt Anke Grubitz, Landeschefin der DAK-Gesundheit. „Die Fehlzeiten wegen psychischer Erkrankungen steigen seit Jahren.“

Nach Angaben der Krankenkasse sei die Wahrscheinlichkeit, einen Herzinfarkt zu bekommen, bei Depressionen ähnlich hoch wie bei starkem Übergewicht. Wer von Depressionen betroffen ist, rauche der Studie zufolge häufiger. Auch Adipositas und Fettstoffwechselstörungen seien bei diesen Menschen verbreiteter. „Zwischen Psyche und Herz gibt es eine auffällige Wechselwirkung“, sagt Grubitz. „Das sollten Ärzte, Medizinerinnen und Arbeitgeber bei Prävention und Gesundheitsprogrammen im Blick behalten.“

Die Arbeitsbelastungen und Arbeitsverdichtungen haben in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Ronny Kretschmer, gesundheitspolitischer Sprecher der Linken

Die Daten der DAK zeigten ferner, dass viele Erwerbstätige mit Depressionen auch häufiger wegen der sogenannten koronaren Herzkrankheit (KHK) in ärztlicher Behandlung sind. Dabei verschließen sich langsam die Herzkranzgefäße; es könne auch im mittleren Lebensalter zu einem akuten Herzinfarkt kommen. „Zum einen ist es so, dass Menschen mit psychischen Erkrankungen häufiger Herzprobleme haben“, sagte Grubitz. „Zum anderen zeigen unsere Abrechnungsdaten, dass Herz-Kreislauf-Patientinnen und -Patienten auch häufiger eine psychische Erkrankung entwickeln.“

Die DAK-Studie macht auch die Situation am Arbeitsplatz für das Wachstum von Stress und Depressionen vrantwortlich. So befänden sich zehn Prozent der Befragten in einer so genannten „Gratifikationskrise“: Sie erbrächten aus eigener Perspektive viel Leistung, würden dafür aber wenig Wertschätzung erfahren. Ein Viertel der Befragten würde von steigendem Arbeitsvolumen und häufigem Zeitdruck berichten. Hingegen empfänden 18 Prozent das, was sie als Anerkennung von ihren Vorgesetzten bekommen, als zu dürftig und den Lohn für unangemessen.

Brandenburger Gesundheitspolitiker reagierten am Mittwoch schockiert. „Die Zahlen überraschen nicht, sind aber alarmierend“, sagte der gesundheitspolitische Sprecher der Linken, Ronny Kretschmer. „Die Arbeitsbelastungen und Arbeitsverdichtungen haben in den letzten Jahren deutlich zugenommen.“ Wenn man sich ansehe, wie sehr die Home-Office-Zahlen gestiegen seien, werde deutlich, dass auch diese Form der Arbeit möglicherweise eine stärkere Regulierung benötige.

Wir sollten verstehen, dass es nichts nutzt, auf Stress und totale Effizienz zu setzen. Michael Schierack, CDU-Gesundheitspolitiker

Ähnlich äußerte sich der CDU-Gesundheitspolitiker Prof. Michael Schierack. „Wir leben in immer schneller werdenden Zeiten, und erleben die Corona-Pandemie und nun auch noch die Energiekrise“, sagt Schierack. „Es ist klar, dass das Einfluss auf das Wachsen der Zahl von Depressionserkrankungen hat.“

Schierack betonte, dass vor allem soziale Kontakte, eine ausgewogene Ernährung und ein gutes soziales Umfeld an dieser Stelle hilfreich seien. Gerade kleine Firmen, die sich mehr um ihre Mitarbeiter kümmerten, hätten weniger Krankenstände. „Insgesamt sollten wir in der Gesellschaft weniger polarisieren und mehr das Gemeinsame in den Vordergrund stellen“, sagte Schierack. „Wir sollten verstehen, dass es nichts nutzt, auf Stress und totale Effizienz zu setzen.“

