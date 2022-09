Am Donnerstagabend sind in Gesundbrunnen zwei Männer durch Schüsse aus einem Auto verletzt worden. Nach Angaben der Polizei fielen die Schüsse gegen 19.15 Uhr in der Pankstraße in Wedding.

Nach Informationen der Bild-Zeitung soll es sich bei einem der Verletzten um ein Clan-Mitglied handeln. Um welche arabische Großfamilie es dabei geht, wurde bislang nicht mitgeteilt. Die beiden Männer seien nach Angaben der Polizei in ein Krankenhaus gebracht worden, einer der Männer habe die Klinik nach Behandlung wieder verlassen können.

Im Anschluss hätten Spezialkräfte der Polizei eine Wohnung in der Wriezener Straße gestürmt, in der ein möglicher Täter wohnen soll. Die Wohnung soll jedoch leer gewesen sein. Die Mordkommission des Landeskriminalamtes ermittelt.

Der Landeschef der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Stephan Weh, äußerte sich dazu am Freitag. „Es ist leider kein Geheimnis, dass bei Protagonisten aus der Organisierten Kriminalität auch vor Waffengewalt nicht zurückgeschreckt wird, man Streitigkeiten auch auf offener Straße austrägt“, sagte Weh. „Es gehört ein Stückweit zu ihrem Habitus, dass kriminelle Clanmitglieder heutzutage Konkurrenzsituationen mit der Schusswaffe lösen und den Tod des Gegenübers ebenso wie den von Unbeteiligten völlig skrupellos in Kauf nehmen.“ Tsp