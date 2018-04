Wohnungsnot in Berlin? Eine neue Internet-Tauschbörse soll die Misere wie berichtet bald mildern. Die Senatsverwaltung für Stadtplanung will das von ihr initiierte Internetportal ab August freischalten. Dann können zumindest die Mieter der sechs landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften ihre Wohnungen untereinander tauschen und umziehen, ohne Mieterhöhungen zu befürchten – was bei Neuvermietungen ansonsten üblich ist.

Die Behörde hofft, dass beispielsweise Alleinstehende oder ältere Menschen durch das Angebot eher bereit sind, sich zu verkleinern und ihre größere Wohnung Familien zu überlassen. Die Adresse der Tauschbörse: www.inberlinwohnen.de.