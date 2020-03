Bei einer gemeinsamen Kontrolle stießen Mitarbeiter der Polizei, des Bezirksamts, der Handwerkskammer und des Landesamts für Arbeits-, Gesundheitsschutz und technische Sicherheit am Mittwoch auf ausgesprochene unhygienische Zustände in einer Großbäckerei in Neukölln. Der Betrieb wurde geschlossen sowie die weitere Produktion der Vertrieb von Lebensmitteln untersagt.

"Schon beim ersten Betreten strömte den Beamten ein ekelerregender Geruch nach Ammoniak entgegen, wohl ausgehend von Mäuse- und Rattenfäkalien", schrieb die Polizei auf Facebook. Ihren Angaben zufolge tummelten sich überall Schaben oder lagen tot auf dem Boden, dazu gab es dort Fliegen und Motten. Auch Mäuse und Ratten huschten durch die Räume. "Einer Beamtin lief eine Maus über die Schuhe", schrieb die Polizei.

Der Betrieb war für die Kontrolleure kein Unbekannter. Die Lebensmittelaufsichtsbehörde Neukölln hatte gegen ihn zuletzt im November 2019 Strafanzeige gestellt. Im Februar wurde 2020 ein Zwangsgeldverfahren eingeleitet, um die vorhandenen Missstände abzustellen.

Der Betrieb sei den Auflagen nicht ausreichend nachgekommen. Das Landeskriminalamt stellte jetzt eine Strafanzeige nach dem Lebensmittel- und Futtermittelgesetz. Die Großbäckerei belieferte in Berlin mehrere Großabnehmer.