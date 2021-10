Im Fall des Tötungsdelikts am Alexanderplatz in Berlin-Mitte ist laut Berliner Polizei am Freitag gegen 19.15 Uhr "eine männliche Person unter dringendem Tatverdacht" festgenommen worden. Weitere Einzelheiten sind bisher nicht bekannt, die Mordkommission ermittelt.

Nach Angaben des Sprechers wurde gegen 6.20 Uhr ein toter Mann mit schweren Verletzungen gefunden. Der genaue Fundort befand sich auf dem Plateau direkt zwischen dem Fernsehturm und den dortigen Wasserspielen.

Polizei und Feuerwehr seien alarmiert worden, die Rettungskräfte hätten noch versucht, den Mann zu reanimieren. Weil aufgrund der Verletzungen von einem Tötungsdelikts auszugehen sei, ermittele nun die fünfte Mordkommission, erklärte der Sprecher.

Die Spurensuche und Spurensicherung dauerten am Mittag an, der Ort wurde weiträumig abgesperrt. Fotos vom Fundort am Mittag zeigen Ermittler unweit der St. Marienkirche im Einsatz, ein Zelt wurde errichtet.

Die Identität des Toten sowie sein Alter sind laut Polizei noch nicht bekannt. Die Ermittlungen laufen, sagte der Sprecher, Zeugen würden vernommen. Eine Obduktion erfolgte noch am Freitag, Ergebnisse sind noch nicht bekannt. Angaben zur Todesursache machte die Polizei nicht.