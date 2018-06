Diese Fotosammlung ist erschreckend. Ich möchte auch kein weiteres "Ekelbild" hinzufügen, denn es sind schon mehr als genug. Allerdings möchte ich eine Lanze für unsere vielgeschmähten Kleingärtner brechen, die völlig unentgeltlich für gepflegte grüne Oasen in diesem offenbar im Dreck erstickenden Berlin sorgen. Hier also ein Bild unseres eigenen Kleingartens, der im Jahr 2011 einer Nobelbebauung weichen musste. Tatort: Berlin-Wilmersdorf, Kolonie Württemberg, Düsseldorfer / Ecke Württembergische Straße.

Spießbürgerimage hin oder her, hier haben unsere vier Kinder mit uns glückliche, naturnahe Stunden verbracht. Ich plädiere also dafür, die noch vorhandenen Kleingärten vor dem Aus zu beschützen. Den Müll in der Stadt klaglos zu entsorgen und Verursacher zur Kasse zu bitten. Dafür bitte ich Sie, mit Ihren Berichten einzutreten.

Mit freundlichen Grüßen

Klaus Borrmann

