Sehr geehrte Frau Schiemann, vielen Dank für Ihren Leserbrief. Endlich ist jemand mal so mutig und bringt es auf den Punkt: Früher war alles besser, bis die Osteuropäer und Araber kamen. Voller Wehmut habe ich Ihren Leserbrief zum Anlass genommen, meine Kindheitserinnerungen an das Berlin früherer Tage zu bemühen. Und siehe da, es gibt tatsächlich einige historische Fakten, die unbedingt mal angesprochen werden müssen:

Bürger der Stadt, schaut auf den Bahnhof Zoo!

Früher war das Areal zwischen Jebenstraße und Budapester ein unvergleichbarer Ort der inneren Harmonie und der kleinstädtischen Glückseligkeit. Es war sauber, sicher und alle waren freundlich. Der reinste Kinderspielplatz. Der Hardenbergplatz war für uns Kinder vom Bahnhof Zoo so toll, dass wir jedes Wochenende unsere Eltern anquengelten, mit uns dahin zu gehen. Der Andrang war so hoch, dass der Altbezirk Charlottenburg überlegte, Eintrittsgeld zu erheben.

Und dann kamen die Osteuropäer und Araber und nahmen uns dieses Paradies weg! Urplötzlich ist der Bahnhof Zoo ein Hotspot für Kriminalität und Aufenthaltsort für Obdachlose. Gerüchteweise sind derzeit gerade am Bahnhof Zoo viele Osteuropäer obdachlos, die von deutschen Baufirmen um den Lohn geprellt wurden und sich weder Unterkunft noch Rückreise leisten können. Aber das sollte man nicht glauben: Diese Leute sind obdachlos, das machen die doch absichtlich!

Bürger der Stadt, schaut auf den Alexanderplatz!

Veröffentlichte Alfred Döblin im Jahr 1929 noch unter dem Titel “Berlin-Alexanderplatz” einen wertvollen Ausflugstipp für ein idyllisches innerstädtisches Naherholungsgebiet, so spottet der Alex - seit diese Osteuropäer und Araber (Danke Merkel!) hier sind - heute jeder Beschreibung. Böse Zungen führen an, dass am Alex als angeblich wichtigstes Berliner Drehkreuz für Regionalbahn, S-Bahn, U-Bahn und Straßenbahn deshalb so viel los sei, weil da eben so viel los sei, aber dem sollte man nicht glauben. Es gibt auf der Welt überall vergleichbar stark frequentierte Verkehrsknotenpunkte die im Gegensatz zum Alexanderplatz frei von jeglichen menschlichen Konflikten und frei von jeglichen menschlichen Hinterlassenschaften sind. Überall. Mir fällt zwar gerade kein einziger ein, aber trotzdem: Es gibt sie überall. Vom friedlichen Alexanderplatz der früheren Tage ist heute jedenfalls nichts mehr übrig. Und wir wissen warum.

Apropos Alex: Naivlinge führen an, dass die U8 deshalb die schlimmste U-Bahn der Stadt wäre, weil sie die Elendsquartiere und Großwohnsiedlungen miteinander verbinden würde. Aber diese Leute haben keine Ahnung!

Bürger der Stadt, schaut auf den Leopoldplatz!

Vor 1961 taucht der U-Bahnhof Leopoldplatz kein einziges Mal in der polizeilichen Kriminalitätsstatistik auf. Keine Rohheitsdelikte, kein Drogendelikt, kein Taschendiebstahl, kein Vandalismus, keine Beförderungserschleichung, nichts. Wirklich wahr! Und dann kamen die Osteuropäer und Araber und verwandelten diese ehemals kriminalitätsfreie Zone, in der es heute hart zur Sache geht und die heute als eine der Hauptumschlags- und Konsumplätze für weichen und harten Stoff in der Stadt gilt, in dieses Moloch.

Die linksgrünversifften Gutmensch*innen behaupten, dass das was am Leo passiert, typische Armutserscheinungen sind und instrumentalisieren diese Zumutung sofort für ihre widerliche Umverteilungspropaganda. Was bitte sollen Armut und Kriminalität bitte gemeinsam haben? Auch der Hinweis, dass die Drogenszene am Leo deshalb am Leo ist, weil man sie gezielt vom Stuttgarter Platz im feinen Charlottenburg in den armen Berliner Norden verdrängt hat, ist in diesem Zusammenhang nur Zeitverschwendung!

Früher war es besser. Wirklich!

Besonders ärgert mich aber, wie die früheren besseren Zeiten heute böswillig verklärt werden. Die Medien versuchen ständig uns ein Geschichtsbild zu vermitteln, in dem Jugendliche im öffentlichen Raum schon früher (oder gar schon immer!) durch unkonventionelles Verhalten negativ aufgefallen sein sollen. Da werden Legenden in die Welt gesetzt von jungen Menschen die jung waren und die Öffentlichkeit als angebliche Halbstarke, angebliche Rocker oder angebliche Punks angeblich erschreckten.

Unterhält man sich mit den entsprechenden Zeitzeugen der ehemals jüngeren Generationen aber heute, so steht fest: Alles Schwindel! Denn jeder der heute Älteren war früher allerhöchstens christlicher Pfadfinder und hat keinesfalls in der U-Bahn rumgegammelt, sondern dort allerhöchstens Kriegsversehrten und Wilmersdorfer Witwen beim Ein- und Ausstieg geholfen. Gut Pfad!

Heute, seit die Osteuropäer und Araber da sind, ist die Jugend plötzlich verdorben. Provokativ, schmutzig und aufsässig. Hört nur noch laut Hüpf-Hopf-Musike statt Heino. Ist jung und glaubt allen ernstes, unsere früher beschauliche Kleinstadt müsse unbedingt in eine unruhige Großstadt verwandelt werden.

Sehr geehrte Frau Schiemann, es ist sehr wichtig, dass wir uns in unseren Vorwürfen darauf konzentrieren, wo Menschen ethnisch herstammen, welche Sprache junge Menschen sprechen und welche Musik sie hören. Denn nur das verhindert, dass wir unsere wertvolle Zeit mit angeblichen modernen Erkenntnissen zur Gebäudekunde, sozialer Kontrolle, Armutsprävention, Sicherheitspräsenz oder den Konsequenzen des Rückzuges der öffentlichen Hand aus öffentlichen Räumen verschwenden.

Problemorientierung und Lösungsfokussierung sind neumodisches Zeug und können den objektiven Blick in die gute, alte Vergangenheit, sowie einen gepflegt vorgetragenen Vorwurf oder liebevoll vorgetragenen Hass nicht ersetzen. Ein Berlin ohne Osteuropäer, ohne Araber und ohne Jugendliche sollte viel mehr unser Ziel sein. Damit Berlin wieder so schön wird wie damals.

