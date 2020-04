Liebe Leser*innen, seit drei Wochen schränkt das Coronavirus unser Leben massiv ein, für viele ist es eine gefühlte Ewigkeit. Wissen Sie schon, was Sie als erstes machen werden, wenn die Coronazeit vorbei ist? Und was haben Sie schon jetzt aus der Krisenzeit gelernt? Wir würden Ihre Antworten gerne im Tagesspiegel veröffentlichen. Wenn Sie mitmachen möchten, schicken Sie uns Ihre Antworten zusammen mit einem Portraitfoto an selina.bettendorf@tagesspiegel.de.