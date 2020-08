Das Land Berlin und die Karstadt-Gruppe haben nach Tagesspiegel-Informationen einen Letter of Intent (eine Absichtserklärung) verabschiedet, wonach mehrere Häuser in Berlin vor dem Aus gerettet werden.

Wie berichtet, bleibt die Filiale von Galeria-Karstadt-Kaufhof im Lichtenberger Ringcenter geöffnet.

Hoffnungen gibt es dem Vernehmen nach für die Standorte Müllerstraße und Tempelhof, die ursprünglich geschlossen werden sollten.

Die Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof hatte angekündigt, bundesweit 62 Filialen zu schließen. Auch in Berlin sollten sechs der elf Standorte schließen. Auch eine von zwei Karstadt-Sports-Filialen steht vor dem Aus.

Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD), Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne), Kultursenator Klaus Lederer (Linke) sowie Arndt Geiwitz, Generalbevollmächtigter des Konzerns Galeria Karstadt Kaufhof, werden darüber um 11.15 Uhr in einer Pressekonferenz im Roten Rathaus informieren.

Demonstrationen gegen Karstadt-Schließungen in Berlin

Erst am vergangenen Donnerstag haben mehrere hundert Beschäftigte in Berlin erneut gegen geplante Standortschließungen bei Galeria Karstadt Kaufhof protestiert.

Bei der Aktion ging es vor allem um die dabei ebenfalls bedrohten Karstadt-Sports-Filialen in Berlin und im ganzen Land, wie die Gewerkschaft Verdi mitteilte. Auch zuvor hatte es Berlin wiederholt Proteste gegeben.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere runderneuerte App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Der Warenhauskonzern war durch die coronabedingte Schließung aller Filialen in der Coronakrise in Schwierigkeiten geraten und hatte Anfang April Rettung in einem Schutzschirmverfahren suchen müssen.

Mehr zum Thema Warenhauskette in der Krise Galeria Kaufhof im Berliner Ringcenter ist gerettet

Mitte Juni kündigte das Unternehmen im Rahmen seiner Sanierungspläne die Schließung von 62 der 172 Warenhäuser an. Inzwischen ist die Zahl bundesweit auf 50 gesunken. (mit dpa)