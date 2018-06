Im Prozess um den Mord an der Kunsthistorikerin Susanne Fontaine hat die Verteidigung am Montag Freispruch für den 18-jährigen Angeklagten gefordert. Ihm wird vorgeworfen, die 60-Jährige im September 2017 im Tiergarten ermordet zu haben. Verteidiger Valentin Babusk begründete seine Forderung nach einem Freispruch mit den Ambivalenzen in der Beweislage, viele Indizien passten zu beiden Geschichtsvarianten: Es gibt zum einen die Version, dass der Angeklagte die Frau ermordet hat, zum anderen aber, und das ist die Darstellung des Angeklagten, die Variante, dass er die Leiche nur gefunden und dann nach Wertsachen durchsucht hat. Das Urteil soll noch am Montagnachmittag verkündet werden.

Wenn aber Zweifel bestünden und die Anklagethese mit den Mitteln des "Strengbeweises" nicht zu belegen sei, dann müsse freigesprochen werden, so Babusk. Koverteidigerin Eva Steiner forderte das Gericht auf, die Vorgeschichte des Straftäters auszublenden. Der Angeklagte Ilyas A., ein Tschetschene, ist mehrfach vorbestraft wegen Raubtaten; er hat auch schon Haftstrafen abgesessen. Die Jugendgerichtshilfe hält ihn für einen aussichtslosen Fall, dem mit Erziehung nicht mehr beizukommen ist. Anwältin Steiner versuchte trotzdem, eine Verurteilung nach Jugendstrafrecht zu erreichen.

Staatsanwaltschaft fordert lebenslang

Am vorangegangenen Verhandlungstag am Mittwoch hatten Staatsanwaltschaft und Nebenklage eine lebenslange Haftstrafe wegen Mordes gefordert. Der Witwer der Toten, Klaus Rasch, richtete ebenfalls einige kurze, aber eindrucksvolle Worte an das Gericht. Er habe den Prozess vom ersten Tag an verfolgt und keine einzige Gefühlsregung im Gesicht des Angeklagten entdecken können. „Ahnt dieser Mann überhaupt etwas von der Trauer, der Wut und der Verzweiflung, die er über eine ganze Familie gebracht hat?“ fragte Rasch. Das letzte Wort hatte der Angeklagte. Er sagte nichts.