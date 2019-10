Zwölf Newsletter, zwölf Bezirke: Unsere Leute-Newsletter bringen Ihnen Nachrichten und Hintergründe aus dem lokalen Berlin. Mittwochs wie immer aus Neukölln, Mitte und Reinickendorf. Unsere Newsletter aus diesen und allen anderen Berliner Bezirken können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Aus NEUKÖLLN berichtet Maria Kotsev über diese Themen:

Neuköllner Grüne für Umbenennung der Woermannkehre

Matthias Müller von der Mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus spricht über die Herausforderungen im Bezirk

Stadtrat kritisiert Landesdrogenbeauftragte

Gentrifizierung der Karl-Marx-Straße durch Foodmarket und Coworking-Spaces?

Bieten Fahrradstraßen wirklich ausreichenden Schutz für Radfahrende?

Seniorin nach Verkehrsunfall in Rudow gestorben

Sagen „Schillerkiez“ nur Zugezogene?

Aus MITTE hat Julia Weiss diese Themen mitgebracht:

Wie geht es bei den Klimaprotesten weiter? Interview mit Aktivisten von Extinction Rebellion

Plätze in Mitte sollen vor Terroranschlägen geschützt werden

Teurer Semesterstart: So viel kosten WG-Zimmer in Mitte

Wie es um die Renaturierung der Panke steht

Baustellenkunst statt Baustellenzäune an der U5

Und Gerd Appenzeller schreibt aus REINICKENDORF:

FDP-Fraktion im Bundestag fordert: TXL darf nicht schließen

Wochenmarkt im Märkischen Viertel ist gerettet

Frohnauer Initiative diskutiert über künftige Entwicklung

20 Jahre Tegeler Gespräche

