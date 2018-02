Aus CHARLOTTENBURG-WILMERSDORF berichtet Cay Dobberke über die gestrige Sitzung der Bezirksverordneten – in der auch wieder um den Olivaer Platz gestritten wurde +++ Pilotprojekt für Lieferdienste mit Lastenfahrrädern +++ Gedenktafel für den in der NS-Zeit verfolgten Ku’damm-Wirt Karl Kutschera +++ Was wird aus dem Rohbau der aufgegebenen „König-Fahd-Akademie? +++ Galerien laden zum Rundgang ein.

Aus MITTE meldet sich Laura Hofmann mit dem Wichtigsten aus der Bezirksverordnetenversammlung: Weitere Themen: Wie weiter mit der Kita Alegría in der Schmidstraße? +++ Tango in der Schiller-Bibliothek +++ Fahrradfreundliche Mitte wehrt sich gegen dreckige Luft in der Leipziger Straße +++ Pulse of Europe kommt zurück auf den Gendarmenmarkt

