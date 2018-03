Von Montag bis Freitag halten Sie unsere „Leute“-Newsletter mit Nachrichten aus den 12 Berliner Bezirken auf dem Laufenden. Zum heutigen Start in die Woche meldet Robert Klages aus

LICHTENBERG unter anderem:

Geflüchtete als Erzieher? +++ „Dorfdisko“ als Beleidigung +++ Dackelkampfhund als Nachbarn? +++ Der Tanztee ist zurück +++ Warum der Spielplatz Orankesee nicht fertig wird +++ Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne)

besucht das Tierheim +++

In TREPTOW-KÖPENICK hat



Thomas Loy folgende Themen recherchiert: Kriminalitätsbilanz für alle Ortsteile +++ Kitakrise: Überbelegung „zeitweise möglich“ +++ Riviera-Saal soll wieder in Weiß und Gold strahlen +++ Kiefernwäldchen in Adlershof wird abgeholzt +++ Ersatzfahrplan für S- und U-Bahn +++ Namentrends bei Neugeborenen: von Emma bis Emil +++ Tipp: Tomatenaufzucht-Bingo +++