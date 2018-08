Aus NEUKÖLLN berichtet Madlen Haarbach: Neukölln schleppt ab – das Ordnungsamt geht künftig regelmäßig mit Abschleppdienst auf Streife +++ Müll und Spritzenfunde im Britzer Akazienwäldchen +++ Clinch im Bezirksamt: CDU beklagt „Ideenklau“ +++ „Rette deinen Kiez“: Grüne starten Mietenkampagne +++

Gerd Appenzeller berichtet aus REINICKENDORF, dem Bezirk, in dem prozentual die meisten echten Berliner leben +++ Außerdem: In Heiligensee gibt es eine verwunschene Bibliothek zum Träumen +++ Wie ist das nun wirklich mit den Schrottautos? +++ Am Wochenende steppt in der Scholle der Bär +++

Aus MITTE schreibt Laura Hofmann über einen Moabiter Gastronomen, der seine Existenz gefährdet sieht, weil zwei Mitarbeiter akut von Abschiebung bedroht sind +++ Bildungsmonitoring für Mitte: Kinder mit fremdsprachigen Eltern gehen kürzer in die Kita +++