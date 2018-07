Auch in REINICKENDORF gibt es Fake News, Verschwörungstheorien und Überfälle, die nie stattfanden, stellt Gerd Appenzeller fest, der bei der Polizei recherchiert hat +++ Außerdem: Die Bildungssenatorin spricht von Lehrermangel, aber ihr Staatssekretär rechnet ein Überangebot vor +++

Aus MITTE berichtet Laura Hofmann über die Stele, die auf dem Rathausvorplatz in Wedding an die NS-Widerstandskämpfer Elise und Otto Hampel erinnern soll – was sagt die Künstlerin? +++ Baustadtrat Ephraim Gothe fordert weniger Sonderveranstaltungen auf dem Alexanderplatz und höhere Qualitätsanforderungen für die Nutzer +++ Fahren die Mitarbeiter des Bezirksamts bald mit Dienstfahrrädern des insolventen Anbieters Obike zur Arbeit? +++

Madlen Haarbach meldet sich aus NEUKÖLLN. Nachbarschaft: Beim parkrun samstags gemeinsam durch die Hasenheide rennen +++ Tipp: Neukölln kann man jetzt auch vernaschen +++ Flashmob gegen Plastikmüll +++ Lösungen für das steigende Grundwasser im Blumenviertel +++ Zum Stand der Energiewende in Neukölln +++ Sondernutzungen für Schankgärten +++