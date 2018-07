Aus CHARLOTTENBURG-WILMERSDORF berichtet Cay Dobberke über Bürger, die fast 2000 Unterschriften für ein Milieuschutzgebiet in Wilmersdorf gesammelt haben +++ Wohnungsbau vs. Gewerbe in der Spreestadt Charlottenburg +++ Handel ist Wandel: Elf Jahre nach der Eröffnung bauen die Wilmersdorfer Arcaden viel um +++ Schüler schneidern neue Mode aus alter Kleidung +++ Drehorgelfest rund um den Breitscheidplatz +++ Kunstprojekt zum 60-jährigen Bestehen des Corbusierhauses +++ Tag der offenen Tür beim Technischen Hilfswerk +++ Lesbische und schwule Sportler laden zum ersten queeren Bogenschießturnier ein +++ Warum am Halensee noch immer nicht überall gebadet werden darf +++