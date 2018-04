Aus CHARLOTTENBURG–WILMERSDORF berichtet Cay Dobberke über die Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung (BVV), bei der es am Donnerstagabend unter anderem um Milieuschutzgebiete, das Verbot „sexistischer Werbung“ und das auf dem Olympiagelände geplante Musikfestival Lollapalooza ging: Außerdem: +++ Bezirksamt legt Regeln für Hochhausprojekte fest +++ Elterngeld soll schneller ausgezahlt werden – auch mit der Hilfe von Mitarbeitern der Investitionsbank Berlin +++ Teufel hilft der Gedächtniskirche: Berliner Lautsprecherhersteller spendet Technik für mehr Bass an der Orgel +++ Zuviel Verkehrslärm: Auf Teilen der Sömmeringstraße gilt nachts bald Tempo 30

Laura Hofmann berichtet aus MITTE über das Wichtigste aus der Bezirksverordnetenversammlung. Worum es außerdem im Newsletter geht: +++ Wie geht es nach der Zwangsräumung in der Kameruner Straße 5 mit den Bewohnern weiter? +++ Wann kommt endlich das 2016 beschlossene Tempo 30 vor Schulen, Kitas, Krankenhäusern und Seniorenheimen? +++ Grüne in der BVV fordern Platzmanagement für den Alexanderplatz – und was ist der Stand beim Platzmanagement am Leopoldplatz? +++ Hauptbahnhof und Märkisches Museum sind laut Google-Bewertungen beliebteste Bahnhöfe Berlins +++ Metallstacheln vor Optiker-Shop sorgen für Empörung +++ Hofflohmarkt gegen Verdrängung in der Koloniestraße +++ Ein unmöglicher Mord: Rob Reef liest in der Stadtbibliothek Berlin-Mitte.