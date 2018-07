Erstmals an einem Mittwoch erscheint der Mitte-Newsletter von Laura Hofmann: Verdrängt eine Kita einen Seniorentreff an der Stralsunder Straße? +++ Baustellen in den Ferien: An diesen Schulen wird im Sommer gebaut +++ Parkraumbewirtschaftung bald im gesamten Bezirk? +++ Weitere Gebäude des Bezirksamts von Schimmel befallen +++

Aus Neukölln berichtet Madlen Haarbach: +++ Verkehrsberuhigung am Richardplatz? +++ Maßnahmen gegen die Hitze in der Karlsgarten-Schule geplant +++ Hoher Kaufpreis erschwert Vorkaufsrecht in der Sanderstraße 11/11a +++ Rechtsextreme und diskriminierende Vorfälle bleiben besorgniserregend +++ Aus für das Elterncafé im Haus der Familie? +++ Wie geht es mit dem ehemaligen Schulgarten am Dammweg weiter?

Und der Reinickendorf-Newsletter kommt wie gewohnt von Gerd Appenzeller: Was bedeuten die Baumaßnahmen auf der Wissell-Brücke für den Norden Berlins? +++ Reinickendorf wird Testgebiet für autonomes Fahren +++ Mobile Polizeiwache im Märkischen Viertel +++ Wie es zum Wandbild in der Frohnauer Victor-Gollancz-Schule kam +++ Ärger über die Raser in Waidmannslust.

