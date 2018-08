Aus LICHTENBERG berichtet Robert Klages über folgende Themen: +++ Kunsthalle: Sammler Haubrok will Stadträtin Monteiro umstimmen +++ Zu Besuch bei Axel Rannisch in Fennpfuhl +++ Mietsteigerung von 35 Prozent in der Normannenstraße +++ +++ Wagenknecht gegen von Storch: Wrestling auf dem Hoffest vom linken Hauskollektiv +++ Der Limbo-Radweg +++

Aus TREPTOW-KÖPENICK meldet sich Simone Jacobius: +++ Hochzeiten made in Müggelheim +++ Vorverkaufsrecht soll Kiezmilieu retten +++ Nur Jungbäume bekommen etwas gegen den Durst +++ Tram-Ersatzverkehr in Oberschöneweide +++ Illegale Steganlage beschäftigt die Gerichte +++ Parkranger auch für TrepKöp? +++