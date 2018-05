Aus Charlottenburg-Wilmersdorf berichtet Cay Dobberke über einen 20-Jährigen, der das geschlossene Café Brel am Savignyplatz als Bar neu eröffnen will +++ Gescheiterte Verhandlungen: Kann die Ausstellung „The Story of Berlin“ im Ku’damm-Karree bleiben? +++ Der umstrittene Umbau des Olivaer Platzes hat begonnen – und die BVV lädt noch einmal zur Bürgerversammlung ein +++ Laura Hofmann meldet sich aus Mitte mit folgenden Themen: +++ Mitte gestalten: Auf der Karl-Marx-Allee entstehen sechs neue Pavillons +++ Mitte leben: Projektbüro „Berlin entwickelt neue Nachbarschaften“ gestartet +++ Kaputte Fahrstühle: Bei der Barrierefreiheit kann die BVG noch dazu lernen +++