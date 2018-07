Aus TREPTOW-KÖPENICK berichtet heute Simone Jacobius in ihrem Leute-Newsletter unter anderem über diese Themen: Mahnwache für die Brandopfer in Schöneweide +++ Kunst und Wein, das ist fein +++ Großeinsatz gegen Falschparker +++ Gärtner geben Hitze-Tipps +++ Neues Spielparadies in Altglienicke +++ Volleyballerinnen erfolgreich aus Italien zurück+++ Union startet in neue Saison +++ Vorsitzender des Bezirkssportbundes zurückgetreten

Und Robert Klages berichtet aus LICHTENBERG: +++ Kostenloser Babysitter für Alleinerziehende +++ Drei Stunden Arbeitsweg: Nachbarin Nathalie erzählt +++ Kunst im Bus +++ Ausflugstipp: Stadtfarm +++ Auf dem Rad mit Bezirksbürgermeister Michael Grunst +++ Kinder aus Unterkünften für Geflüchtete gestalten Wandbild +++