Aus PANKOW berichtet Christian Hönicke: +++ Schulweg-Ärger um Schönhauser Allee +++ Die dunkle Vergangenheit des Klinikums Buch +++ Aktuelles aus der BVV +++ Mahnwache für getötete Fußgängerin +++ Frische Fische vom Pankower Fischmarkt

Aus STEGLITZ-ZEHLENDORF berichtet Boris Buchholz: +++ Von der Schwierigkeit, in Steglitz-Zehlendorf eine Kippa kaufen zu wollen +++ Spektakulärer Kreisel-Umbau: Bis 26. Mai wird eine Schwerlastbühne aufgebaut, die Hälfte der Schloßstraße bleibt bis dahin gesperrt +++ Marode Autobahnbrücke: Stützkonstruktion wird 2019 gebaut, die Läden unter der Brücke am S-Bahnhof Rathaus Steglitz müssen weichen +++ U-Bahnhöfe Rathaus Steglitz und Schloßstraße noch drei Jahre Baustelle +++ Heute ist Jahrestag der Bombardierung Guernicas: Gedenken auf Sparflamme +++ Kunst am Gleis: Kunstmarkt am U-Bahnhof Onkel Toms Hütte +++ Bunt verbindet: Inklusionsfest am 4. Mai auf dem Teltower Damm +++

Aus FRIEDRICHSHAIN–KREUZBERG berichtet Corinna von Bodisco: +++ Bergmannkiez einatmen – Viktoriapark ausatmen +++ Parkraumbewirtschaftung als erster Schritt bei der Verkehrswende +++ Umbauarbeiten Fraenkelufer starten später +++ Xhains Bienen sollen beim Bestäuben unterstützt werden +++ Kartenverlosung für neue Performance-Reihe in der „Vierten Welt“ +++ Neues Mai-Fest im Görlitzer Park mit Mucke, Gratis-Wasser und strengen Regeln +++

