Cay Dobberke berichtet unter anderem über folgende Themen:

+++ Teufelsberg-Initiativen stellen Ideen für die Ruinen der Abhörstation vor +++ Bürgerverein verschönert den Leon-Jessel-Platz – auch beim Tagesspiegel-Aktionstag „Gemeinsame Sache“ Anfang September +++ Landesdenkmalamt verhindert Abriss der alten Reithalle am Klausenerplatz +++ Vorschau auf interessante Themen der ersten Bezirksverordnetenversammlung nach den Sommerferien +++ Verspäteter Schulstart durch Bauarbeiten und Dreck +++ Feuerwerksfest Pyronale wegen Brandgefahr verschoben +++ Stolpersteine-Erfinder Gunter Demnig startet Schulwettbewerb +++ Für mehr Sicherheit im Straßenverkehr: Initiativen rufen zur Kinder-Fahrrad-Demo auf +++ Großbordell Artemis will zusätzliches „Laufhaus“ bauen – das Bezirksamt ist aber gegen die Pläne +++ AG City feiert „Summer in the City“ auf dem Breitscheidplatz +++ Hässliche Brandwand an der Berliner Straße ist der FDP-Fraktion ein Dorn im Auge +++

