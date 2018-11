Laura Hofmann berichtet aus MITTE: Wem gehört Mitte? So verlief die Diskussion +++ Erster geschützter Radweg wird eingeweiht +++ Porsche vor Kita – eine Posse +++ Aus REINICKENDORF berichtet Gerd Appenzeller: +++ So geht es weiter in Tegel +++ Kennen Sie Melle? Reinickendorfs Partnerstadt in Niedersachsen +++ Neues aus NEUKÖLLN von Julia Weiss: +++ Neues Stadtteilzentrum für Reinickendorf +++ Die Müllabfuhr kommt per Lastenrad

