Aus MARZAHN-HELLERSDORF berichtet Ingo Salmen: +++ Eine Einladung an Franziska Giffey +++ Finanzierung, Ausrichtung: Noch viele offene Fragen zum Schloss Biesdorf +++ Berlin und Brandenburg zahlen: Planung der Ortsumfahrung Ahrensfelde kann weitergehen +++

André Görke schreibt aus SPANDAU über diese Themen: +++ Tipps, Tipps, Tipps: Unser Osterferien-Spezial +++ Flugzeugabsturz in der Scharfen Lanke +++ Endlich am Ziel: Schwimmblog klärt Historie von Freibad Staaken +++ 3D-Zebrastreifen für Kladow: Best of Bezirksverordnetenversammlung +++ Nachbarin, 20: Berlin, es nervt! +++

Und aus TEMPELHOF-SCHÖNEBERG meldet sich Sigrid Kneist mit folgenden Schlagzeilen: +++ Ausgebremst: Kein Bahnübergang für Behinderte +++ Ausgespielt: Gesperrte Sportplätze +++ Hängengeblieben: Wahlplakate aus dem vergangenen Jahr +++ Ausreisepflichtig: Diskussion um Gewahrsam für islamistische Gefährder +++