Aus MARZAHN-HELLERSDORF meldet sich wie immer Ingo Salmen. Heute in seinem Newsletter: +++ Seilbahn in BVG-Hand: Ändert der Senat seine Meinung? +++ Kurzfristige Entlastung: Kolibri-Grundschule bekommt provisorische Mensa-Erweiterung +++ Wechsel an der Spitze: Bettina Völter wird neue Rektorin der Alice-Salomon-Hochschule.

Aus SPANDAU berichtet André Görke über diese Themen: +++ Ingwer-Limo „Ände“ ist Branchensieger – und kommt aus Wilhelmstadt +++ Ferien: Spandau-Liegestühle in der Verlosung +++ Schnellpisten für Radler: Wann und wo? +++ Welchen Dienstwagen fährt der Bürgermeister, und wann? +++ BVG-Dampfer zwischen Kladow und Wannsee: ohne Ende Leserbriefe +++

Aus TEMPELHOF-SCHÖNEBERG berichtet Sigrid Kneist: +++ 30 Jahre Provisorium: Im kommenden Jahr soll mit dem Neubau der Gustav-Heinemann-Oberschule begonnen werden +++ Keine Abfuhr: Müll in der Akazienstraße +++ Wasser marsch: Der Dorfteich in Marienfelde ist wieder voll +++Kicken verbindet: Ferienprogramm des FC International für junge Menschen aus aller Welt.

Bezirksnewsletter „Leute“ kostenlos bestellen unter: www.tagesspiegel.de/leute