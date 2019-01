Aus Lichtenberg berichtet Robert Klages unter anderem über diese Themen: +++ Lego-Fake im Dong-Xuan-Center +++ Sehnsuchtsort Stadt +++ Das Tonstudio als Instrument: Zu Besuch bei Christian Mevs +++ Seniorenkino feiert 20-jähriges Jubiläum +++ Kulturbotschaft: Kritik an Birgit Monteiro aus dem Abgeordnetenhaus +++ Kröten in Winterstarre provozieren weiterhin Baustopp in Falkenberg +++

Aus Treptow-Köpenick hat Thomas Loy folgende Themen recherchiert: +++ An den Gymnasien wird es im nächsten Schuljahr eng +++ S-Bahn fährt lieber leer +++ Protest gegen Rahnsdorfer LED-Leuchten +++ Kitanotstand: 400 Eltern auf Platzsuche +++ BMX-Profi vom Mellowpark wird neuer Bundestrainer +++ Künftig zwei Bürgerhäuser in Grünau? +++ Cabuwazi bekommt festes Haus +++ Alte Späthbrücke als Radschnellweg? +++

