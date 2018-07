Montag bis Freitag halten Sie unsere „Leute“-Newsletter mit Nachrichten aus den Bezirken auf dem Laufenden. Robert Klages meldet sich aus LICHTENBERG mit folgenden Themen: +++ Der Strand zwischen Plattenbauten +++„So lange, bis ich dich wiedergefunden habe“: Mann sucht Frau nach Begegnung am S-Bahnhof +++ Nachbarschaft: „Der größte lebende Künstler Lichtenbergs“ +++ Das hässlichste Haus des Bezirks +++ „Deprimierend und erniedrigend": Wohnungssuche auf Facebook +++

Aus TREPTOW-KÖPENICK bringt Thomas Loy diese Meldungen: +++ Ordnungsamt legt Grillern das Handwerk +++ Neue Stegaffäre am Müggelsee +++ Planungspatt an den Handwerkerhöfen in Adlershof +++ Mondfinsternis in der Archenold-Sternwarte +++ Neue Ausstellung: Bilder von Zeichen und Wundern +++