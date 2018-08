Aus PANKOW berichtet Björn Seeling diese Woche unter anderem über folgende Themen: +++ Nostalgische Gefühle beim Filmgucken +++ Parklets für die Schönhauser Allee +++ Kein Geld für Spielplätze +++ Fotokünstler Harf Zimmermann: Von Mitte zurück in die Hufelandstraße +++ Mit dem Bewässerungssack gegen die Dürre +++

Aus FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG meldet sich Corinna von Bodisco mit den folgenden Themen: +++ Selbstständig, aktiv und mutig in den Kiezen: Boxgirls e.V. im Interview +++ Das alles soll auf das RAW-Gelände: Hochhaus, Kita, Kultur, Grün und Innovation Camp +++ Uber versus Taxi +++ Zusatztermin: Führung im Gewölbe des Jan-Schinkel-Denkmals +++ Wieder Flohmarkt am Kotti +++ Prinzenbad: Freibad Nummer eins +++

Markus Hesselmann meldet sich aus STEGLITZ-ZEHLENDORF: +++ Radfahren im Südwesten: Schöne Strecken, aber noch mit Hindernissen +++ Bauarbeiten an Hubschrauberlandeplatz beginnen: Uferweg am Teltowkanal wird umgeleitet +++ Beste Burger aus Steglitz +++ 70 Jahre Freie Universität: Der Gründungsaufruf +++ Von Nazis geraubtes Buch an Eigentümer zurückgegeben +++