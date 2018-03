Aus STEGLITZ-ZEHLENDORF berichtet Boris Buchholz: Kita-Neubau in Lankwitz eingeweiht +++ Streit um PC-Leseplatz für Sehbehinderte in der Ingeborg-Drewitz-Bibliothek +++ Schlechte Auslastung: Sorge um das Schlossparktheater +++ Frühlingsgefühle auf der Domäne Dahlem +++ Die Iren spielen: Hurling-Turnier für Kinder in Steglitz +++

Aus PANKOW berichtet Christian Hönicke: Rettungsplan für Kleingärten +++ Mieterhöhung: Kita kämpft gegen Kündigung +++ Türsteher gegen Obdachlose

Aus FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG berichtet Nele Jensch: Mieter*innen am Hafenplatz fürchten Verdrängung – Eigentümer beschwichtigt +++ Bezirk übt erneut Vorkaufsrecht aus +++

+++ Tipp: ADFC verleiht Lasten-Räder