Aus REINICKENDORF berichtet Gerd Appenzeller heute, dass der Rattenbefall der Wohnanlage in Tegel-Süd seit fast einem Jahr bekannt war. Außerdem: +++ Betriebshof in Heiligensee am Samstag völlig überlaufen +++ Wilde Tiere lieben TXL.

Madlen Haarbach schreibt aus NEUKÖLLN: +++ AfD zerlegt sich selbst: Aus einer Fraktion sollen zwei werden +++ Ärztemangel in Neukölln +++ Nachbarschaft: Ukulelenbarde Bommi und die Hits aus Britz +++ Schulplatznot: Nicht alle Erstklässler können an ihre Wunschschule gehen +++ Nachtrag zum Kitaplatzmangel +++ Ist der U-Bahnhof Schönleinstraße der schlechteste U-Bahnhof Berlins? +++ Aufruf: Bester Bäcker Neuköllns gesucht.