Aus REINICKENDORF berichtet heute Gerd Appenzeller über folgende Themen: Der Lübarser Kabarettist Arnulf Rating +++ Wann sind endlich die Bauarbeiten in der Artemis- und der Düsterhauptstraße in Waidmannslust beendet? +++ Wie steht es um den Schadstoffgehalt des Tegeler Fließes in Schildow und in Mühlenbeck? +++

Das Folgende hat Madlen Haarbach in NEUKÖLLN recherchiert: Habemus Bezirksbürgermeister – und die Witze über seine Körpergröße reißen nicht ab +++ Nachbarschaft: Ernst Rommeney ist ehrenamtlicher Vormund für minderjährige Geflüchtete +++ Müll, Müll und noch mehr Müll? CDU und AfD kritisieren Anti-Müll-Strategie +++ Fehlende Erzieher: Neukölln hat ein Imageproblem +++

