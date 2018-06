Aus FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG meldet sich Corinna von Bodisco mit diesen Themen: +++ Zwangsräumung in der Lübbener Straße +++ Ein Parkrat für den Görlitzer Park +++ Projekte für anwohnerverträglichen Tourismus.

In PANKOW hat sich Christian Hönicke umgehört: +++ Bürgerinitiative contra Industrieareal in Niederschönhausen +++ Der Kollwitzkiez zur Wendezeit +++ Bezirk will Regionalbahnhalt für Buch +++ Gefährlicher Schulweg: Selbst für Schülerlotsen zu unsicher.

Boris Buchholz hat Neuigkeiten aus STEGLITZ-ZEHLENDORF: +++ Bezirksverordnete diskutieren über Personalnotstand im Hochbauamt +++ Segeltalent hofft auf Sponsoren +++ Aktive Bürger: Neues von den geplanten MUF-Standorten.

