Liaison im Berliner Senat Viel Glück, aber das kann nicht gutgehen

Privates und Berufliches wollen sie trennen und im Amt bleiben – der Regierende Bürgermeister Kai Wegner und Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (beide CDU). Sie haben sich am Freitag zu ihrer Liebe bekannt. Dass sie es „aus Gründen der Transparenz“ tun, straft viele Lügen, die meinten, das alles sei Privatsache.

Klar, bei vielen wird das Polit-Paar Verständnis ernten. Das hat etwas Populistisches: Schaut her, erfolgreiche Macher, die sich zu ihrer Liebe bekennen. Wer soll etwas dagegen haben? Zumal im liberalen Berlin.

Die Wahrheit ist: Die Konservativen reißen ein, wofür sie stehen – sich an Regeln zu halten. Eine ungeschriebene ist, dass Paare nicht gemeinsam regieren. Denn nie lässt sich das Private ausblenden, wenn ein Paar im Job am gleichen Tisch sitzt. So ist es in großen Unternehmen geregelt, so ist es unter Beamten – Liierte können nicht auf derselben Dienststelle arbeiten.

Alexander Fröhlich ist Vizechef des Berlin-Ressorts. Zur Liaison im Senat meint er: Viel Glück, aber das kann nicht gutgehen.

Die CDU wollte keinen der beiden opfern. Wegner nicht, weil er als Spitzenkandidat die Wahl gewann, als Senatschef für derlei nicht gehen muss. Günther-Wünsch nicht, weil sie die starke CDU-Frau aus dem Osten ist und die erste Bildungssenatorin seit Jahrzehnten mit Format. Aus dieser Zwickmühle tappt die CDU in eine gefährliche Liebesfalle.

Obwohl das CDU-Gerede über das Paar bis ins Jahr 2022 zurückreicht, wollen sich beide erst im Herbst 2023 für die Beziehung entschieden haben. Welch’ eine Einladung, weiter nachzuforschen. Stimmt das? Oder wurde die Öffentlichkeit belogen?

Jede Entscheidung, jeder Satz der beiden steht nun infrage: Bestimmt das Private doch das Berufliche? Bleibt Wegner beim Zwist neutral zwischen seiner Partnerin und dem Finanzsenator? Was, wenn die Liebe kriselt? Der Regierende kann Senatsmitglieder jederzeit entlassen. Das nennt man Abhängigkeitsverhältnis.

Das Eis, auf das sich Paar und Partei begeben, ist sehr dünn.