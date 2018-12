Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hohenschönhausen wurde am Freitagnachmittag ein Fußgänger von einer Trambahn angefahren. Wie die Polizei mitteile, überquerte ein 67 Jahre alte Mann gegen 17 Uhr die Straßenbahnschienen an der Falkenberger Chaussee und wurde dort von einer Straßenbahn erfasst. Der Fußgänger erlitt schwere Kopfverletzungen und kam mit Rettungskräften in eine Klinik. (Tsp)

