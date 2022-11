Jahrestag des Mauerfalls Eine Liebe über alle Grenzen

Diese Geschichte erschien erstmals am 9. November 2009 im Tagesspiegel. Aus Anlass des Jahrestags des Mauerfalls am 9. November 1989 veröffentlichen wir sie noch einmal - als Erinnerung daran, was Liebe vermag.



Sie sitzt im falschen Film neben dem falschen Mann, und sie sieht nichts. Vorne laufen ungarische Generäle über die Leinwand, aber andauernd schieben sich Köpfe vor ihre neugierigen müden Augen, Köpfe von großen Leuten, die vor ihr platziert worden sind hier im Kino Babylon inmitten von Berlins zernarbter Mitte, hier in der Abendvorstellung des 16. Juni 1954, in die sie hineingeraten ist, weil ihre Verabredung sie hat stehen lassen vor dem Rathaus Pankow.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden