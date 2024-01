Liebe und Regierungsamt in Berlin Eine Trennung, die es nicht geben kann

Wir hier in Berlin scheinen das Liebesglück in der Landesregierung überwiegend mit Gelassenheit zu betrachten. Wer meckert, gilt als Spießer. Hatte nicht Klaus Wowereit das höchste Amt der Stadt für Bekenntnisse zu Sexualität und Partnerschaft geöffnet? Eben. Die neue Paarung im Senat schließt daran an. Kai Wegner und Katharina Günther-Wünsch, beide CDU, fügen sich in das Bild der bunten Stadt, in der jeder sein darf, wie er will.