Eine virtuelle Umarmung. Ich denk’ an Dich. Zusammen schaffen wir das durch diese schwierige Zeit – so etwa sieht Katrin Ohlmer die Botschaft, den Sinn und Zweck der neuen Edition der Kiezhelden-Boxen, extra angefertigt für den Valentinstag am 14. Februar. Denn die Blumenläden haben wegen des Lockdowns zu, Restaurants für ein romantisches Abendessen auch – wer seinem Schwarm etwas schenken möchte zum „Fest der Liebe“, der könne das mit einer ihrer Geschenkboxen tun.

Ohlmer, Gründerin und Geschäftsführerin von dotBerlin aus Schöneberg, das die Top-Level-Domain, (die Endung einer Internetadresse) .berlin vermarktet, hatte bereits zu Weihnachten erfolgreich Geschenkpakete – die Kiezhelden-Boxen – gepackt. Damit sollen die Manufakturen aus den Kiezen unterstützt werden, denn in den Boxen befinden sich nur selbstgemachte Köstlichkeiten aus kleinen lokalen Läden oder Manufakturen.

Für die Valentinstagsbox sind ein paar neue Produkte hinzugekommen: So etwa die Schaumzuckermäuse in Quietschrosa aus der Berliner Traditionsmanufaktur Aseli in Reinickendorf.

Das Familienunternehmen stellt bereits seit 1921 Süßigkeiten aus Schaumzucker her. Die Augen der Mäuse werden hier noch per Hand angebracht.

„Für die Valentinstagsbox nehmen wie die Blaubeer-Edition, da sind die Mäuse schön rosa und passen zum Anlass“, sagt Ohlmer. Auch neu mit dabei ist das Granola von Mary’s Good Food aus Friedrichshain.

Gründerin Astrid Maria Traue habe sich seit langem für gesunde Ernährung interessiert und privat mit Granola (gebackenes und mit Honig verfeinertes Müsli) herumprobiert.

Bei Freunden kam dies so gut an, dass sie es probeweise auf dem Wochenmarkt am Breslauer Platz in Steglitz verkaufte. „Das ist sehr positiv angekommen“, erzählt Traue. 2019 gründete sie dann ihre Firma – ohne eigenen Laden.

In der Box zum Valentinstag befinden sich Produkte, die dem Herzblatt eine Freude bereiten sollen

Das Granola stellt sie in den Räumen einer Bäckerei in Friedrichshain her, verkauft werden die Sorten in etlichen Kiezläden, in denen sie selbst gern einkaufe.

In die Kiezhelden-Box zum Valentinstag kommt ihre Lieblingssorte Erdbeere-Cashew. Zudem befinden sich in der Valentinstagsbox eine Flasche Sekt von Lutter & Wegner, Champagnertrüffel der Reinickendorfer Pralinenmanufaktur Sawade, Kaffee des Schöneberger Rösters Double Eye, Popcorn von Knalle aus Prenzlauer Berg und der „Macht Jücklich“-Tee der Berliner Kaffeerösterei aus Charlottenburg.

Die Box kostet 35 Euro und kann bis zum 7. Februar hier bestellt werden.