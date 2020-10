Am Samstagabend haben sich Demonstrierende in Friedrichshain versammelt, um unter dem Motto „United we fight“ durch den Kiez zu ziehen. Etwa 1000 Menschen waren am Abend vor Ort, wie ein Sprecher der Polizei dem Tagesspiegel sagte.

Offenbar haben einige Demonstranten das geräumte Haus in der Liebigstraße 34 wieder betreten. Als die Polizei den Zug am Haus vorbeileiten wollte, ließen Personen aus den Fenstern ein Banner fallen. Darauf zu lesen war „L34 forever“. Außerdem standen Menschen auf dem Dach, die Pyrotechnik zündeten. Augenzeugen berichteten auch von Flaschenwürfen. Bilder und Videos zeigen zudem, wie Demonstranten Feuerwerkskörper und Böller zünden.

Die Polizei betrat daraufhin das Haus und versuchte, das Banner zu entfernen. Wie viele Personen sich im Haus befanden, war zunächst unklar. Bei einer ersten Begehung konnte die Polizei niemanden ausfindig machen. Die Beamten würden aber noch ein zweites Mal durch das Haus gehen, sagte ein Sprecher. Von einer „Neubesetzung“ könne man momentan nicht sprechen.

Zu Beginn hielten Vertreter des ehemaligen linken Hausprojekts „Liebig 34" Redebeiträge. Auch einige der Aktivisten, die zuvor an der Blockade der Eröffnung des BER-Flughafens teilgenommen hatten, sollten auf die Demonstrierenden in Friedrichshain treffen.

Die Demonstration startete gegen 19 Uhr am Helsingforser Platz und zog über die Warschauer Straße Richtung Rigaer und Liebigstraße. Endpunkt sollte der S-Bahnhof Storkower Straße sein, die Veranstaltung war bis kurz vor Mitternacht angemeldet. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort.

Erst am 21. Oktober war vor dem ehemals besetzten Haus in der Liebigstraße 34 Sperrmüll entbrannt. Die Flammen standen mehrere Meter hoch und griffen auch auf das Haus über. Brandsätze waren auf das Haus geworfen worden. Bisher gebe es jedoch keine Tatverdächtigen, sagte ein Sprecher der Polizei dem Tagesspiegel.

Im geräumten Haus des ehemaligen Hausprojekts „Liebig 34" brennt Licht – und Pyrotechnik wird gezündet. Julius Geiler

Das selbstorganisierte feministische Hausprojekt „Liebig 34" war Anfang Oktober geräumt worden. Bei einer Demonstration der Szene kam es in Folge der Räumung trotz großen Polizeiaufgebots zu Gewaltausbrüchen. Autos wurden in Brand gesetzt und Fenster zertrümmert. (Tsp)