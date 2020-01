Zur Stunde zieht eine linksautonome Demonstration durch Friedrichshain, bei der gegen den bevorstehenden europäischen Polizeikongress in Berlin protestiert werden soll. Die Polizei ist mit 350 Einsatzkräften vor Ort, Teilnehmer der Demo sprechen von etwa 400 Demonstranten.

Startpunkt der Demo war um 20 Uhr am Wismarplatz. Von dort aus soll es durch den südlichen Friedrichshain gehen. Die geplante Route führt auch an der Wohnung der bei einem Polizeieinsatz getöteten Maria B vorbei. Außerdem wollen die Linksautonomen an der Polizeiwache vorbeilaufen, aus der der Polizist kam, der auf die Frau geschossen hatte.

Schon an den Vortagen waren Plakate aufgetaucht mit der Aufschrift: „Rache für Maria“. Zur Stunde ist die Lage ruhig, vereinzelt wird Pyrotechnik abgebrannt, einige Vermummte haben sich unter die Demonstranten gemischt. Auch der Nahverkehr ist von der Demonstration betroffen: Die Buslinie 240 wird zwischen den S-Bahnhöfen Rummelsburg und Ostbahnhof umgeleitet. Die Tramlinie 21 ist zwischen der Marktstraße und dem Bersarinplatz unterbrochen.