Ermittler von Polizei und Staatsanwaltschaft durchsuchten am Mittwochmorgen mehrere Wohnungen von Mitgliedern der linksextremistischen Gruppierung „Jugendwiderstand“. Das teilte die Generalstaatsanwaltschaft Berlin am Vormittag mit. Demnach gab es Durchsuchungen von neun Wohnanschriften. Als Hintergrund verwies sie unter anderen auf Angriffe auf eine pro-israelische Versammlung am 12. September 2018 und auf Teilnehmer des „Rudolf-Hess-Gedenkmarsches“ am 19. August.2017. Weitere Informationen würden folgen, hieß es in der Mitteilung auf Twitter.

Die linksextremistische Gruppe aus Berlin-Neukölln hatte Anfang Juni nach fünf Jahren ihre Auflösung erklärt. Szenekenner werteten die Auflösung jedoch als taktischen Schachzug, um sich Ermittlungen zu entziehen, aber auch der breiten Kritik in der linken Szene zu entgehen.

Mehr zum Thema Der „Jugendwiderstand“ ist am Ende Maos Schläger aus Berlin-Neukölln lösen sich auf

Die Gruppe wurde vom Verfassungsschutz beobachtet, der Staatsschutz des Landeskriminalamtes ermittelte in zahlreichen Verfahren. Erst Anfang Mai hatte Berlins Innensenator Andreas Geisel erklärt, der „Jugendwiderstand“ habe sich zu einer der aggressivsten linksextremen Gruppierungen Berlins entwickelt. (Tsp)