Gratulation an Israel zum 70. Jahrestag Ein breites Bündnis aus Gewerkschaften, Verbänden und Parteien demonstriert gerade am U-Bahnhof Nollendorfplatz gegen den Al-Quds-Tag. Bei sengender Hitze haben sich mehrere 100 Teilnehmer an der Straßenecke versammelt, sie erklären Israel ihre volle Solidarität und gratulieren dem Staat zu seinem 70-jährigen Bestehen. Israel stehe für Demokratie und Freiheit.

Ab 14:30 Uhr will sich die Gruppe in Bewegung setzen und zu einer Demonstration über die Kleist- und Tauentzienstraße bis zur Joachimstaler Straße ziehen. Um dieselbe Zeit startet voraussichtlich am Adenauerplatz der Demonstrationszug der Al-Quds-Demo stadteinwärts, auf der Islamisten und Antisemiten alljährlich ihren Hass auf Israel zu erkennen geben.