"Frauenmarsch", die Zweite

Auch der "Frauenmarsch" in Kreuzberg wird von Gegnern eindeutig als rassistisch eingestuft. Der Marsch startet um 15 Uhr am Mehringplatz. Die Intitiatorin und AfD-Bundestags-Referentin Leyla Bilge will Frauen vor sexueller Gewalt schützen. "Wir sind kein Freiwild", lautet ihr Motto. Dabei richtet sich die selbsternannte Frauenrechtlerin klar gegen Muslime, die in ihren Augen nicht zu Deutschland gehören sollen.

Nach einem ersten Marsch im Februar versucht sie heute ein zweites Mal, mit dem Marsch bis vor das Kanzleramt zu ziehen. Der letzte „Frauenmarsch“ wurde von Gegendemonstranten blockiert, so dass seine Teilnehmer nicht weit kamen: Kurz vor dem Checkpoint Charlie stockte der Zug, bis er dort offiziell aufgelöst wurde.